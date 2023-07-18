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        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:58
        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Yeni Mahalle'de Kadir Püsür'e ait üç katlı betonarme binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

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