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        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:59
        Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ali K. idaresindeki 05 ACS 017 plakalı otomobil, Sofular Mahallesi Hüseyin Rıfat Bey Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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