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        Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:05
        Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

        AMASYA (AA) - Amasya Belediyesince asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Şeyhcui Mahallesi'nin yollarına asfalt döküldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bayram Çelik, vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

        Mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılamak için özveriyle çalıştıklarını anlatan Çelik, "Amasya Belediyesi olarak yapılan planlamalar doğrultusunda mahallelerimizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmayla imarlı alan dışında sıcak asfalt olmayan yol ağımız kalmayacak. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyor. Amasya'nın görüntüsüne yakışmayan her türlü eksikliği tespit edip, anında düzeltme yoluna gideceğiz." ifadesini kullandı.

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