Gümüşhacıköy'de asayiş ve trafik kontrolü yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş noktasında ve umuma açık yerlerde genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak yönetiminde gerçekleştirilen kontrollerinde durumundan şüphelenilen 52 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 22 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Delak, denetimlerin ilçe halkının huzur ve güvenliği için gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların da denetimlerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Delak, "Vatandaşlarımızın huzuru, can ve mal güvenliği bizler için önemli. Huzurlu bir Gümüşhacıköy için bu tür denetim ve kontrollerimiz devam edecek." dedi.