Avrupa şampiyonu genç milli halterci, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

AMASYA (AA) - Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın, 2 gümüş madalya kazanan milli sporcu Atakan Kırıcıoğlu, yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent Kişinev'de 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 15 yaş altı erkekler 89 kiloda mücadele eden Atakan Kırıcıoğlu, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 140 kilo ile gümüş, toplamda ise 257 kiloluk derecesiyle yine gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Atakan, kariyerine yeni başarılar eklemek için şehir stadyumundaki halter salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Merzifon Belediyespor Kulübü sporcusu Atakan Kırıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halteri çok sevdiğini, başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Haltere 12 yaşında ailesiyle gittiği piknik sırasında antrenör Recep Arslan'ın davetiyle başladığını anlatan Atakan, "O günden itibaren antrenmanlarımı hiç bırakmadım. Haftada 7 gün çalıştım. Bayrağımızı orada dalgalandırmak ayrı bir histi. Hedefim yıldızlar, dünya ve gençler Avrupa şampiyonası. Buralara gelmemde destek olan antrenörüme ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

Antrenör Recep Arslan ise sporcusunun artan bir başarı grafiği bulunduğuna işaret ederek, kısa zamanda gösterdiği gelişimle adından söz ettirdiğini dile getirdi.

Atakan'ın çalışmayı çok seven, başarılı ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yetenekleri keşfedip haltere yönlendirmek, güzel dereceler elde ederek çocukların ve ailelerinin geleceğini kurtarmak. Atakan çok dürüst, duygusal ve hırslı bir kişiliğe sahip. Hedefimiz hep vardı ama Avrupa Şampiyonası'nda derece almasını beklemiyorduk. Kampta kendini geliştirdi, hazırlandı ve güzel derece aldı. Bizim elde edemediğimizi sporcum elde ediyor. Bunun gururunu yaşıyorum. Milli takıma seçilen Atakan'ın tek hedefi ülkesini, bayrağını daha iyi yerlere getirip, kendini geliştirmek olacak."