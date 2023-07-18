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        Taşova Belediye Başkanı Öztürk, Türkiye üçüncüsü olan güreşçiyi ödüllendirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:00
        Taşova Belediye Başkanı Öztürk, Türkiye üçüncüsü olan güreşçiyi ödüllendirdi

        AMASYA (AA) - Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 13-16 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 44 kiloda bronz madalya kazanan Berat Öztürk'e çeyrek altın hediye etti.

        Turnuvada üçüncü olan Berat ile Gençlik Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Taşova Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Sayar ve antrenör Abdülkadir Duyum, Belediye Başkanı Öztürk'ü ziyaret etti.

        Berat'ı başarısından dolayı çeyrek altın ile ödüllendiren Öztürk, yeni kurulmasına rağmen Taşova Belediyespor Kulübünün önemli başarılar elde etmeye başladığını söyledi.

        Genç sporcunun elde ettiği başarının hem kulüpleri hem de ilçeleri açısından çok değerli olduğunu dile getiren Öztürk, bireysel spor branşlarında ilk defa ilçelerinden Türkiye derecesi yapan sporcu çıkmasının mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

        Belediyecilikte sporun ihmal edilen bir alan olduğuna işaret eden Öztürk, "1,5 yıl önce spor kulübümüzü kurarak çocuklarımıza çeşitli alanlarda spor eğitimi vermeye başladık. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, özellikle telefon bağımlılığından kurtarmak ve boş geçen zamanı faydalı bir uğraşla geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Belediyespor Kulübü olarak çocuklarımıza sahip çıktığımızı düşünüyoruz. 200 sporcumuza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

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