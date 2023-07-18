Gümüşhacıköy'de çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, çiftçilere hasat sonrası anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Eker, AA muhabirine, anız yakmanın toprağın doğal yapısına ve verimliliğine zarar verdiğini vurguladı.

Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddelerin yok edilmesi sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğuna dikkati çeken Eker, şöyle devam etti:

"Anız yakılması ile çevrede bulunan çalı, hasat edilmemiş tarladaki ürünler, ormanlar, telefon ve elektrik iletim hatları ve yakın alandaki yerleşim yerleri zarar görebilir. Çiftçilerimiz anız yakma alışkanlıklarından vazgeçmelidir. Bu uygulama toprağı adeta öldürüyor, toprağın tüm verimliliğini alıyor. Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakmak doğadaki canlıların yanarak ölmesine, doğal dengenin bozulmasına, erozyona ve toprakta bulunan bütün organizmaların yok olmasına sebep olur."

Eker, anız yakanlara yasa gereği 244 lira idari para cezası verileceğini kaydetti.