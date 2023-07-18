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        Bedensel engelli kadının akülü tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:26
        Bedensel engelli kadının akülü tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

        AMASYA (AA) - Amasya'da yaşayan 2 çocuk annesi bedensel engelli 38 yaşındaki Emel Uysal'ın akülü tekerlekli sandalye isteği, Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından karşılandı.

        Bedensel engelli Uysal, derneğe ulaşarak akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Bunun üzerine dernek başkanı Ethem Güdek, incelemelerin ardından akülü tekerlekli sandalyeyi alarak Uysal'a teslim etti.

        Bir tür kalıcı kas hastalığı olan polimiyozit nedeniyle 14 yaşından bu yana bedensel engelli olan Uysal, çocuklarıyla hiç parka gidemediğini, veli toplantılarına katılamadığına işaret ederek, akülü tekerlekli sandalyenin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

        Güdek de herkese ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yardımlarımızı şeffaf şekilde yapıyoruz. Amacımız daha çok yardım yapabilmek. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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