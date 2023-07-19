Amasya'da İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda, il genelindeki okulların fiziki yapısı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile personel, öğrenci durumu değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, yaptıkları çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Türkmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Amasya'nın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Çalışmalarının artarak devam ettiğini anlatan Türkmen, şunları söyledi:

"Birçok alanda Türkiye derecesi alan öğrencilerimizin başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 2023-2024 yılında devam eden eğitim öğretim faaliyetlerimizden biri olan destekleme ve yetiştirme kurslarımıza da ara vermeden okullarımızda başlandı. Öğrencilerimizin psikolojik ve akademik yönden zor geçen bir yılın ardından bu kurslara hemen adapte olması bizlerin de eğitim öğretim adına motivasyonunu artırmaktadır. Bizler öğrencilerimizin akademik başarısının yanında teknolojiye bağımlılığını azaltmak adına okullarımızda açılan yaz kursları ile öğrencilerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda eğitim paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum."

Toplantı, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim alanındaki önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.