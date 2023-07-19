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        Amasya'da araç tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:02
        Amasya'da araç tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde araç tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kümbethatun Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde Engin ve Cihan D'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, iş yeri ile tamir için bırakılan bir minibüs ve iki otomobilde hasar oluştu.

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