Suluova Belediyesinin yeni iş sezonunun açılışı yapıldı

AMASYA(AA) - Suluova Belediyesinde yeni iş sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Makine İkmal kampüsünde düzenlenen programda, Suluova’da doğup büyüdüğünü, sorun ve ihtiyaçlarını yakından bildiğini söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası'nın 1954'te Suluova Ovası'na kurulmasıyla ilçenin ortaya çıktığını belirten İpek, şöyle konuştu:

"Suluova, çok çalışkan ve birbiriyle barışık insanlar topluluğundan oluşmaktadır. Şeker fabrikasında ve diğer iş alanlarında çalışmak için gelenler burada kader birliği yapmış, Suluova şehrini ortaya çıkarmıştır. Suluova herkese kucak açan, üretmek, çalışmak için gelen herkesi bünyesinde barındıran, güzel kardeşlik ortamının ortaya çıktığı bir şehirdir. Yerelde belediyemizin, genelde de hükümetimizin ve bizim desteklerimizle Suluova'mızın daha da gelişmesi, kalkınıp modern yaşanılabilir bir şehir olması için gayret ediyoruz."

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da belediye çalışanlarından memnun olduğunu dile getirerek, "Şehrimizin değişimi ile dönüşümünü sağlayan yatırım ve hizmetlerin arkasında sizlerin alın ve akıl teriniz var. Genelde ise başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, AK Parti Amasya milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe başkan ve teşkilatlarımıza, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Suluova'nın nüfusunun 2014'te 35 bine düşmesine rağmen bugün 45 binlere çıktığına işaret eden Üçok, "Nüfus kaybeden bir şehirden nüfus alan şehir konumuna hızlı şekilde ilerliyoruz. Kamu ve belediye yatırımları ile her geçen gün şehrimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. İlçemizde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi ve organize sanayi bölgelerimiz doldu. Yeni genişleme alanlarını hizmete açıyoruz. Özellikle dış bölgelerden sanayi bölgelerimize ve şehrimize yatırım talepleri artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni iş sezonunun sorunsuz geçmesi için dua edildi.

Programa Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şen ile belediye meclis üyeleri ile belediye çalışanları katıldı.