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        Amasya'da cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:25
        Amasya'da cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Kavaklıoğlu yönetimindeki 05 ACD 316 plakalı cip, Akbilek Köprüsü girişinde, yan yoldan gelen Nural Yavru'nun kullandığı 05 ED 516 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki Adnan Karaçağ ve Kadir Kürkçü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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