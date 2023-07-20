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        Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:16
        Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 34 ünite bağış toplandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi kan toplama aracında bağışlar kabul edildi. Yürütülen çalışmalarda 34 ünite kan bağışı alındı.

        Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Ali Hişham Aladep, yazın azalan kan bağışı nedeniyle herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

        Aladep, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

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