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        Gümüşhacıköy'de ağır vasıta araçları denetlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:18
        Gümüşhacıköy'de ağır vasıta araçları denetlendi

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde trafik ekipleri tarafından ağır vasıta araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ilçe genelinde ağır vasıta araçlar, eş zamanlı olarak denetlendi.

        Denetimde kamyon, tır ve kamyonet gibi yük taşımacılığı yapan araçlar durdurulup ehliyet, ruhsat, takograf ve yeterlilik belgesi kontrolü gerçekleştirildi.

        Ardından araç üzerinde denetleme yapan ekipler, plaka, motor şase, branda çekme ve yük kontrolü yaptı.

        Denetimde yasal kapasiteden fazla yük taşıyan ve fenni muayenesi olamayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin yanı sıra trafik kazalarının en aza indirilmesi ve kara yolu güvenliğinin sağlanması amacıyla da uygulamalarını sürdürüyor.

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