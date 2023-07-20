Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:54
        Amasya'da çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

        AMASYA (AA) - Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

        Göktekin, gazetecilere, anız yangınlarının hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar verdiğini, insan sağlığını da önemli derecede etkileyerek çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

        Çiftçilere "anız yakma, geleceğini ateşe atma" çağrısında bulunan Göktekin, şunları söyledi:

        "Anız yangınları, toprağı bitki örtüsüz bırakacağından toprak doğrudan yağmur sularına ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir, erozyon artışına ve toprağın çoraklaşmasına neden olur. Bunların yanı sıra anızların orman içerisinde veya yakınında yakılması ise büyük orman yangınları gibi felaketlere neden olmaktadır. Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır."

        Göktekin, hazırladıkları çiftçi mektupları ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararı anlattıklarını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi