Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya Milli Eğitim Müdürü Türkmen, anaokulu inşaatında incelemede bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:43
        Amasya Milli Eğitim Müdürü Türkmen, anaokulu inşaatında incelemede bulundu

        AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Merzifon ilçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

        Türkmen, Yeni Mahalle'de devam eden anaokulu inşaat çalışmalarında incelemede bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'tan bilgi aldı.

        Türkmen, Amasya'nın eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel yönde gelişimiyle topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında eğitim camiasına büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

        "Eğitime yapılan yatırım, bireye ve sosyal sorumluluk gereği topluma yapılan yatırımdır. Bu doğrultuda ilimizin ihtiyaçları ve okullarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak bakanlığımızın desteğiyle eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına katkı sunacak yeni derslikler, spor salonları, atölyeler ve pansiyonların yapımı devam etmektedir. Mevcut olanların ise fiziki imkan ve kapasitesinin iyileştirilmesi yönünde faaliyetlerimiz sürmektedir. Bizler de yeni yatırım çalışmalarını, güçlendirme ve onarım faaliyetlerini sahada takip etmekteyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli iyileştirmeyi kendimize görev edindik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimiz ve bölgemizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aynı çabayı göstermeye devam edeceğiz."

        Türkmen, okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi