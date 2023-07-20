Amasya'da 765 dekar atıl arazi tarıma kazandırıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren DSİ Yedikır Barajı Sulama Birliği tarafından atıl araziye ekilen hububatın hasadı gerçekleştiriliyor.

Birlik başkanı Sefa Salim Örnek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış toprak kalmasın" talimatı üzerine Suluova Yedikır Barajı çevresinde bulunan ve 60 yıldır atıl durumda olan 765 dekar arazide iyi tarım uygulamaları yürüttüklerini söyledi.

Üretim seferberliğinin bir parçası olmak için atıl araziyi ektiklerini belirten Örnek, "Uzun yıllardır tarım yapılmayan arazinin 404 dekarına buğday, 361 dekarına da arpa ektik. Geçtiğimiz günlerde arpa hasadını tamamladık. Şimdi de buğday hasadına başladık." dedi.

Buğdayın dünyada ve Türkiye'de en fazla üretilen tarım ürünü olduğuna dikkati çeken Örnek, "Yürüttüğümüz faaliyetle atıl arazileri tarıma kavuşturarak ülkemizin tahıl sektörüne katkıda bulunmuş olacağız. Ayrıca buğdayın hasadından sonra kalan yaprak ve saplar, bölgemiz hayvancılık sektörüne katkı sağlayacaktır. Yüksek verimli, sert ekmeklik buğday tohumunu tercih ettik. İyi tarıma da örnek teşkil edecek ekili alanımızdan yüksek rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.