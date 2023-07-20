Taşova Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve marketi hizmete açıldı

AMASYA(AA) - Taşova Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve marketi törenle hizmete girdi.

Doğu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hizmet binası ve marketin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, burada yaptığı konuşmada, ortaklarının ihtiyacı olan tarımsal girdileri en uygun koşullarda temin etmenin yanında geçen yıl toplam 100 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve ortaklarına 1,2 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Yeni açılan hizmet binası ve marketin 2 bin 500 metrekare alanda kurulduğunu belirten Cebeci, "Samsun Bölge Birliği olarak Samsun, Ordu, Sinop ve Amasya olmak üzere dört ilde 66 birim kooperatif, 14 hizmet bürosu ile 52 bin 561 kayıtlı ortağımıza hizmet vermekteyiz. Geçen yıl yaklaşık 24 bin ortağımıza 920 milyon lira tutarında kredi kullandırdık. Ortaklarımızın 52 bin ton gübre, 44 bin ton yem ve 8 milyon litre motorin ihtiyacı kooperatiflerimiz tarafından karşılandı." dedi.

Türkiye genelindeki 1666 marketin 69'unun bölge birliklerinin sınırları içinde bulunduğunu dile getiren Cebeci, market sayılarını artırmayı planladıklarını kaydetti.

Açılışını yaptıkları tesisin bu sürecin en iyi örneği olduğu gibi Türkiye'deki ilk örneği durumda bulunduğunu anlatan Cebeci, "Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen hizmet binası ve market alanı 8 bin ton kapasiteli çelik siloları ile örnek bir projedir." ifadesini kullandı.

Program, hizmet binası ve marketin açılışının ardından tesislerin gezilmesiyle son buldu.

Törene Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ile davetliler katıldı.