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        Amasya'da kurulan tesiste hayvan hastanesi de oluşturuluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 15:46
        Amasya'da kurulan tesiste hayvan hastanesi de oluşturuluyor

        AMASYA (AA) - Amasya Belediyesi bünyesinde hayvanlar için oluşturulan tesiste sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi için de çalışmalar sürüyor.

        Göllü Bağları Mahallesi'nde 12 bin metrekare alana kurulan hayvan hastanesi ve barınağı, 250 sahipsiz hayvana ev sahipliği yapıyor. Tesiste 600 metrekare kapalı alan da bulunuyor.

        Alttan ısıtmalı sistemle donatılan, 2 veteriner, 5 veteriner teknikeri ve 11 personelin görev yaptığı barınak ve hayvan hastanesi, yazlık ve kışlık olmak üzere 80 bölümden oluşuyor.

        Çevresi çam ağaçlarıyla çevrili, açık alanda hayvanların doğal ortamda serbestçe gezebildiği tesiste yabani hayvanlar, kediler ve köpekler ayrı bölümlerde tutuluyor.

        Tesisin hastane bölümünün tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

        Belediye Başkanı Bayram Çelik, AA muhabirine, hayvan hastanesi ve barınağında kedi evleri, yabani hayvan, evcil hayvan ve doğal yaşam alanı bulunduğunu söyledi.

        Tesislerinde röntgen ve ultrason cihazı ile ameliyathane, müşahede, karantina odası ve laboratuvar üniteleri de olacağını belirten Çelik, "Medikal aletlerin ihalesini yaptık. Firma kısa süre içinde bunları teslim edecek. Hayvanlarımız için dört dörtlük yaşam alanı kurduk. Barınağımıza alacağımız her sahipsiz hayvanının aşıları, tedavileri ve kısırlaştırması yapılabilecek. Ekip arkadaşlarımız ile hassas bir çalışma gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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