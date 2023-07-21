İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen, anaokulu inşaatını inceledi

AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Anaokulu inşaat çalışmalarında incelemede bulunan Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'den bilgi aldı.

Türkmen, öğrencilerin donanımlı ve modern yeni okul binalarına mümkün olan en kısa sürede kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Türkmen, "Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda ihtiyaçları karşılanmış iyi ortamda eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriliyorsa bundan sonra da çok daha güçlü şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okulumuz hazır olacak şekilde çalışmalar sürüyor. Öğrencilerimizin teknolojik altyapıya uygun, modern okul ve sınıflarda eğitim görmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımızca tüm imkanlar seferber ediliyor." dedi.