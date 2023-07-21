Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen, anaokulu inşaatını inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:06
        İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen, anaokulu inşaatını inceledi

        AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        Anaokulu inşaat çalışmalarında incelemede bulunan Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'den bilgi aldı.

        Türkmen, öğrencilerin donanımlı ve modern yeni okul binalarına mümkün olan en kısa sürede kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

        Türkmen, "Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda ihtiyaçları karşılanmış iyi ortamda eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriliyorsa bundan sonra da çok daha güçlü şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okulumuz hazır olacak şekilde çalışmalar sürüyor. Öğrencilerimizin teknolojik altyapıya uygun, modern okul ve sınıflarda eğitim görmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımızca tüm imkanlar seferber ediliyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi