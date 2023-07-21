Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve şiddetle mücadele ile ilgili çalışma yapılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:46
        Cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve şiddetle mücadele ile ilgili çalışma yapılacak

        AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇAUM) ile bir giyim firması arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve şiddetle mücadele ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

        Amasya Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, KAÇAUM Müdürü Doç. Dr. Nazan Kahraman ile firmayı temsilen insan kaynakları müdürü Yeliz Acar, protokolü imzaladı.

        Elmacı, ayrımcılıkla mücadele eden ve eşitliği temel alan bir dilin geliştirilmesine destek vermek amacıyla çalışma yapıldığını belirterek, "Protokolün hayırlı olmasını diliyor, öncelikte firmaya ve üniversitemiz personeline teşekkür ediyorum. Üniversite olarak Amasya'da, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütmeye hazırız." dedi.

        Acar da KAÇAUM tarafından hazırlanacak eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile çalışanlarının farkındalığının artırılmasına destek verileceğini anlatarak, "Protokol kapsamında konferans, seminer, çalıştay, panel ve anketler düzenlenebilecek. Rektör Süleyman Elmacı başta olmak üzere KAÇAUM Müdürü Kahraman ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Protokolün başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi