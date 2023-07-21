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        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:00
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        AMASYA (AA) - Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

        Kanın üretimi bulunmayan, kaynağı sadece insan olan bir madde olduğunu vurgulayan Sayar, "Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için mutlaka kan bağışında bulunmamız gerekmektedir. Bir ünite kan, üç kişinin sağlığına kavuşması demektir. Bir insanın hayatının kurtarılmasının bütün insanlığın kurtarılmasına eşdeğer tutan bir medeniyetin mensupları olarak kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın bir insanlık görevi olduğu bilincinde olan bir milletiz." dedi.

        Sayar, kan bağışı kampanyasına destek veren Taşova halkına teşekkür etti.

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