Amasyalı aile üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyor

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan saat tamir ustası Tahsin Kumru, çocuk yaşlarda babasından öğrendiği mesleğini oğlu ile devam ettiriyor.

Arasta Çarşısı'ndaki yaklaşık 5 metrekarelik dükkanda saat ustalığını sürdüren 53 yaşındaki Tahsin Kumru, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Kumru, duvar saatinden köstekli saatlere, kol saatinden masa saatlerine kadar binlerce saat tamiri yapıp meslek hikayesini bugünlere taşıdı.

Mesleğini oğluna da öğreten Kumru, sağlığı el verdiği sürece işini devam ettirmeyi hedefliyor.

Tahsin Kumru, AA muhabirine, aile mesleğini yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi.

Saat tamir etmenin önemli olduğu kadar sabır da istediğini vurgulayan Kumru, şunları kaydetti:

"Bu mesleğe başlama yaşım yok. Ben doğmadan önce, babam bu işi yapıyormuş. Çocukluk, okul yıllarımda babamdan bu işi öğrendim. Ağabeyim de bu işi yapıyor. Babadan oğula gidiyor. Bu meslek öğretilecek bir meslek değil. Bakarak öğreniyorsun. Bizim başladığımız yıllarda fazla saat yoktu. O zamanlarda kurmalı, otomatik saatler vardı. Şimdi çok fazla saat çeşidi var. Her gün yeni bir saat çıkıyor, bunlara yetişmek gerekiyor. Bu işi sevmezsen yapamazsın. Sabır isteyen bir iş."

Her saatin kendine has özellikleri olduğuna dikkati çeken Kumru, tamir ettiği her saat mekaniğinin gizemi çözülecek bir sır gibi merak uyandırdığını dile getirdi.

Bu tarz mesleklere ciddi anlamda ihtiyaç bulunduğunu anlatan Kumru, şunları kaydetti:

"Öğrenmenin yaşı yoktur. Gençler okusunlar, bir yerlere gelsinler ama bu işleri kim yapacak? Ben oğlumu okutuyorum ama mesleği de eline veriyorum. Bilmediği konularda yardımcı oluyorum, baka baka öğreniyor. Vatandaşa saat tamircisi de lazım. Biz kayboluyoruz, tükeniyoruz. Benim yanımda oğlum yetişmese yanıma gelip çalışacak çırak yok. Yaptığım iş çok ince bir iş. Dünyaya tekrar gelsem saat tamirciliğini öğrenebilir miydim, bilmiyorum. Benim babam saat tamircisi olmasa ben bu mesleği öğrenemezdim."

- "11 yılda bu işi çok zor öğrendim"

22 yaşındaki Emir Kumru ise saat tamir etmenin yoğun emek gerektirdiğinin altını çizdi.

Dedesi ile babası ve amcasının saat tamirciliği yaptığını belirten Kumru, "Ben de altın bilezik olarak gördüğüm mesleği öğrendim. 3 ay sonra ustalık belgemi alacağım. 11 yılda bu işi çok zor öğrendim. Eski saatler geldiğinde parçasını araman gerekiyor. Geçmişten birileri olması lazım ki parça bulabilesin. Dedem, babam bu işi yaptığı için ben de devam ettiriyorum." dedi.