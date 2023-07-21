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        Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:05
        Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

        Çay Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Yangına, kuşların konmasıyla elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

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