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        Hatay Valiliğine atanan Masatlı, Amasya'dan uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:17
        Hatay Valiliğine atanan Masatlı, Amasya'dan uğurlandı

        AMASYA (AA) - Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı için Amasya'da uğurlama programı gerçekleştirildi.

        Masatlı, Valilik önünde düzenlenen programda, Amasya'nın Anadolu coğrafyasının çok güzel bir şehri olduğunu söyledi.

        Şehrin bu kadar güzel olmasında insanlarının büyük etkisi bulunduğunu dile getiren Masatlı, "Şikayet ederken bile nezaketen şikayet ediyorlar. Buranın insanları, ilişkileri, maneviyatı, havası, atmosferi, başta çocuklarım olmak üzere bizleri çok etkiledi. Yeni görev yerimiz Hatay, büyüklerimiz uygun gördü. Benim için de onur ve gurur vericidir. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra uğurlama programına katılanlarla vedalaşan Masatlı, kentten ayrıldı.

        Programa Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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