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        Amasya'da yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:39
        Amasya'da yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaban domuzları, buğday ekili arazilere zarar verdi.

        İlçeye bağlı Devre köyünde çiftçilik yapanlar, hasada hazırlanırken yaban domuzlarının tarlalarına verdiği gördü.

        Köy sakinlerinden Enver Yılmaz, yaban domuzları nedeniyle tüm emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

        Yaban domuzlarının ekinlerinin dane tutmaya başladıktan sonra geldiğini anlatan Yılmaz, "Kılçıksız olanları yiyor, kılçıklı olanları yemiyorlar. Ayrıca ürünün üzerinde yuvarlanarak zarar veriyorlar. Buğday bittikten sonra ayçiçeğine zarar vermeye başlıyorlar. Köy halkı olarak zaman zaman nöbet tutuyoruz ancak sürekli tutamıyoruz. Nöbette olmadığımız zaman mutlaka tarlalarımıza ve ürünlerimize zarar veriyorlar." dedi.

        Yılmaz, yaban domuzlarına karşı yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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