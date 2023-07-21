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        Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya nakledilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:55
        Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya nakledilecek

        AMASYA (AA) - Amasya'da, beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 6 hastaya umut oldu.

        Beyin kanaması geçiren 34 yaşındaki kişi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ailesi, kurtarılamayan hastanın organlarını bağışlama kararı aldı.

        Bunun üzerine yapılan operasyonla hastanın karaciğeri, 2 böbreği, 2 korneası ve kalbi alındı.

        12 Haziran Şehir Stadyumu'na inen ambulans helikopterle hastanın kalbi ve karaciğeri Ankara'ya, böbrekleri ve korneaları ise Samsun'a gönderildi.

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