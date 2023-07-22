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        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:54
        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret

        AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, İstasyon Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Çelik, esnafa hayırlı işler diledi.

        Çelik, "Pazar esnafımızı ziyaret ettik. İstek ve taleplerini tek tek dinledik. Çözüm noktasında fikirlerimizi beyan ettik. Sorunları çözeceğimizi dile getirdik. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarımızla da bir araya geldik onların da talep ve isteklerini dinledik. Bizim işimiz sorunlara çözüm bulmak. Çözüm için arkadaşlarımıza talimat veriyoruz ve yakından takip ediyoruz. Her şey vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ve bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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