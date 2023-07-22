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        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:14
        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde faaliyet gösteren kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yaz sergisi açıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki serginin açılışına Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ile davetliler katıldı.

        Kargı, burada yaptığı konuşmada, kültürevleriyle birlikte Merzifonlu kadınların hayata artık daha geniş pencereden baktığını söyledi.

        Emeklerinden ötürü kursiyerleri tebrik eden Kargı, "Varlığından her zaman gurur duyduğumuz kültürevimizde şehrimizin emekçi kadınlarıyla halk eğitim kurslarının da ayrı bir değer kattığı yaz sergisinin açılışını gerçekleştirdik. El emeği, göz nuru ürünlerini yaz sergisinde beğeniye sunan herkesi kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Sergide çiniden ev dekorasyonuna, iğne oyalarından geleneksel kıyafetlere, takılardan örgü oyuncaklara kadar birbirinden farklı alanda üretilmiş çalışmalar yer alıyor.

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