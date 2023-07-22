Amasya İl Özel İdaresi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

AMASYA (AA) - Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yenileme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki köylerde yol yenileme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirten Acar, "2023 yatırım programı kapsamında özellikle köyden şehir merkezlerine güvenli ulaşım için yol bakım ve onarım çalışmalarını önemsiyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi imkanlarla hayatlarını sürdürmeleri için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak, köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.