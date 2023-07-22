Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya İl Özel İdaresi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:31
        Amasya İl Özel İdaresi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        AMASYA (AA) - Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yenileme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki köylerde yol yenileme çalışmaları sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirten Acar, "2023 yatırım programı kapsamında özellikle köyden şehir merkezlerine güvenli ulaşım için yol bakım ve onarım çalışmalarını önemsiyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi imkanlarla hayatlarını sürdürmeleri için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak, köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi
        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi
        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret
        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret
        Merzifon'da huzurevi personeline yangın eğitimi verildi
        Merzifon'da huzurevi personeline yangın eğitimi verildi
        Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya nakledilecek
        Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya nakledilecek
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
        Amasya'da yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi
        Amasya'da yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi