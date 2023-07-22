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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:32
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheliler S.G. ve H.T. teknik ve fiziki takibe alındı.

        Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı. Arazide 96 kök kenevir bitkisi ile zanlıların üzerlerinde 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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