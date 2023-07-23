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        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:13
        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu

        AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Şüheda Hançer, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulunda görevli beden eğitimi öğretmeni Bahtiyar Eser, 3 yıl önce yeteneğini fark ettiği Şüheda Hançer'i bilek güreşine yönlendirdi. Eğitim hayatını aksatmadan sürdüren Şüheda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı imkanlarla da her gün okulun spor salonunda antrenman yaptı.

        Katıldığı turnuvada il birinciliği elde etmesinin ardından Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 13-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na katılan Şüheda, 40 kilo kızlar sağ kol kategorisinde altın madalyaya uzandı.

        - Milli takıma yükselmeyi hedefliyor

        Şüheda Hançer, AA muhabirine, 3 yıldır bilek güreşi ile ilgilendiğini söyledi.

        Köyde yaşadığını, okula servisle geldiğini belirten Şüheda, "Derslerden sonra, öğle araları ve okul çıkışında antrenman yapıyorum. Okuldaki antrenmanların dışiında evde de çalışıyorum. Sınıfta önce kendi kilomdakileri yendim, okulda birinci oldum. Bu sporu yapmaya karar verdim, yarışmalara katıldım, Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim milli takım." ifadelerini kullandı.

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif başarılarına da önemsediklerini vurguladı.

        Öğrencileri bireysel ve takım sporlarına teşvik etmeye çalıştıklarını dile getiren Davu, "Sportif alanda başarılı olan öğrencilerimizin akademik alanda da başarılı olduğunu biliyoruz. Bu yönde gerekli tüm desteği okulumuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak veriyoruz." dedi.

        Şüheda'nın bu yıl liseye başlayacağına işaret eden Davu, "Lisede de sportif müsabakalara gitmesi, antrenman yapması için tüm desteği sağlayacağız. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da desteklerimiz devam edecek. Okulda beden eğitimi öğretmenimiz ve diğer antrenörlerimiz takibini devam ettiriyor." diye konuştu.

        Beden eğitimi öğretmeni Eser de tüm öğrencileri bir spor dalına yönlendirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Öğrencmiz Şüheda, yenilgisiz sağ kolda Türkiye şampiyonu oldu. Başarılarını sürdürmesi ve milli takıma girmesi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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