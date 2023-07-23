Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bisikletle 10 yıldır dünya turu yapan "Demir Atlı Adam" Amasya'da çocuklarla buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:59
        Bisikletle 10 yıldır dünya turu yapan "Demir Atlı Adam" Amasya'da çocuklarla buluştu

        AMASYA (AA) - Bisikletiyle 10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" lakaplı gezgin Gürkan Genç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

        Bisikletiyle 10 yıl önce çıktığı dünya turunda bugüne kadar 122 bin kilometre pedal çevirerek 68 ülke gezen Genç, Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından "Geleceğine pedal çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

        Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Genç, daha sonra onlarla pedal çevirdi.

        Genç, AA muhabirine, dünya turu kapsamında 68 ülkeyi gezdiğini, 34 ülkeyi daha gezmeyi planladığını söyledi.

        Yaklaşık 6 ay önce vize almak için Türkiye'ye döndüğünü anlatan Genç, "Bisikletle dünya turuna kısa süreliğine ara vermek zorunda kaldım. Amerika Birleşik Devleri vizesini alamamıştım. Yaklaşık 6 aydır Türkiye'deyim. Şu an ABD dahil olmak üzere başka vizeleri de almış durumdayım. On yıl sonra Türkiye'ye gelmek muazzam bir olay, özlemişim. On yıldır devam ettiğim dünya turuma da geri döneceğim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyayı gezmeye devam edeceğim. 68 ülke 122 bin kilometreyi bitirdim. Yaklaşık 34 ülkeyi daha 5 yılda gezmeyi düşünüyorum." dedi.

        Genç, fırsat buldukça çocuklarla bir araya geldiğini ve dünyanın geleceği için bisikletin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu anlatmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız gerçekten bizim geleceğimiz. Bu seyahatte tecrübelerimi çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Bir an önce harekete geçmeleri lazım. Bir an önce tüketimi azaltmaları ve bisiklet ulaşımını artırmaları gerekiyor. Dünyada birçok konuda tüketim çok hızlı gidiyor. Bunu azaltmaya başlamamız gerekiyor. Bisiklet bunun için güzel bir başlangıç."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu
        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Amasya'da uygulama noktasından kaçan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da uygulama noktasından kaçan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya İl Özel İdaresi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
        Amasya İl Özel İdaresi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi
        Merzifon'da kadınların el emeği ürünleri sergilendi
        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret
        Amasya Belediye Başkanı Çelik'ten pazar esnafına ziyaret