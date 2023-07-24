Amasya Vali Vekili Dağ'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AMASYA (AA) - Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağ, mesajında, Türk basınının, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içinde başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Basının demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yerel basınımız da, Amasya'mızda yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağladığı gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sunmuştur. Basın emekçilerimizin bundan sonra da aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Amasya'mızın kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, mesai kavramı gözetmeksizin emek veren tüm basın mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."