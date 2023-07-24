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        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu

        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara, vatandaşların ilgi odağı oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:58
        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu

        AMASYA (AA) - Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara, vatandaşların ilgi odağı oldu.

        Çakallar Mahallesi'nde yaşayan doğa gezgini Alpay Eftelioğlu, bölgede gezinirken önünden geçtiği mağaradan soğuk bir hava akımının geldiğini fark etti.

        Bu duruma çok şaşırdığını belirten Eftelioğlu, "Burası Amasya merkeze bağlı Çakallar tepesi. Görmüş olduğunuz gibi dağın dibinden rüzgar üfürüyor. Biz de sıcakta bunalmış gezerken burayı keşfettik. Baya bir soğuk üfürüyor. Şu anda kolum üşüdü yani. Görmüş olduğunuz gibi kuvvetli bir rüzgar üfürüyor. Büyük ihtimal dağın dibinde bir mağara var ve soğuk hava akımı buradan geliyor." dedi.

        Eftelioğlu, yaşanan hava akımının ve buna sebep olan mağaranın, uzmanlarca araştırılması gerektiğini belirtti.

        Soğuk hava akımının geldiği mağara, sıcaktan bunalan vatandaşlardan ilgi gördü.

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