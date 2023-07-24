Amasyalı muhtar memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maketle yaşatıyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü muhtarı Cemal Karakişi, memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maket ile gösteriyor,

Amasya'nın Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi "Yalıboyu" evlerine olan ilgi ve sevgisini her an yaşamak isteyen Cemal Karakişi, çareyi evine kentin maketini yaptırmakta buldu.

Kızı, oğlu ve kız kardeşi kent merkezinde yaşadığı için sık sık gittiğini ve Yalıboyu evlerini çok beğendiğini söyleyen Karakişi, "O bölgede çok gezerdim, bunu kendi köyüme nasıl taşırım diye aklıma geldi. Damadım ressam olan arkadaşını önerdi. Bende aklımdakini anlattım. Sağ olsun gelip köydeki evimin teras katına bu maketi yaptı" dedi.

Her gün kendimizi Amasya'da hissediyoruz ve özlem gideriyoruz diyen Cemal Karakişi, "Amasya güzel bir şehir olmasının yanı sıra şehzadeler şehridir. Herkesin gelip görmesini isterim. Tarih bu ilde kokuyor. Yeşilırmak Nehri gümbür gümbür burada akıyor. Ayrıca evliyalar şehridir. Amasya özlemi çekenler gelip görsünler, ben evime taşıdım bundan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

Evlerine gelenlerin kendilerini Amasya'da hissettiğini anlatan Karakişi, şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz çok şaşırıyorlar bunu nasıl yaptık diye. Bize her yer Amasya. Taşı toprağı altın bir şehrimiz var. Amasya bambaşka bir şehir. Henüz burayı görmediyseniz daha en güzelini görmediniz sayarım. Herkesin gelip görmesini isterim. Köyümüze ve bu bölgeye gelip Amasya Yalıboyu evlerinin maketini görmek isteyen herkese evimizin kapısı açık. İstedikleri zaman gelip bu güzelliği görsünler.”