Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasyalı muhtar memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maketle yaşatıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:46
        Amasyalı muhtar memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maketle yaşatıyor

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü muhtarı Cemal Karakişi, memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maket ile gösteriyor,

        Amasya'nın Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi "Yalıboyu" evlerine olan ilgi ve sevgisini her an yaşamak isteyen Cemal Karakişi, çareyi evine kentin maketini yaptırmakta buldu.

        Kızı, oğlu ve kız kardeşi kent merkezinde yaşadığı için sık sık gittiğini ve Yalıboyu evlerini çok beğendiğini söyleyen Karakişi, "O bölgede çok gezerdim, bunu kendi köyüme nasıl taşırım diye aklıma geldi. Damadım ressam olan arkadaşını önerdi. Bende aklımdakini anlattım. Sağ olsun gelip köydeki evimin teras katına bu maketi yaptı" dedi.

        Her gün kendimizi Amasya'da hissediyoruz ve özlem gideriyoruz diyen Cemal Karakişi, "Amasya güzel bir şehir olmasının yanı sıra şehzadeler şehridir. Herkesin gelip görmesini isterim. Tarih bu ilde kokuyor. Yeşilırmak Nehri gümbür gümbür burada akıyor. Ayrıca evliyalar şehridir. Amasya özlemi çekenler gelip görsünler, ben evime taşıdım bundan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

        Evlerine gelenlerin kendilerini Amasya'da hissettiğini anlatan Karakişi, şöyle konuştu:

        "Misafirlerimiz çok şaşırıyorlar bunu nasıl yaptık diye. Bize her yer Amasya. Taşı toprağı altın bir şehrimiz var. Amasya bambaşka bir şehir. Henüz burayı görmediyseniz daha en güzelini görmediniz sayarım. Herkesin gelip görmesini isterim. Köyümüze ve bu bölgeye gelip Amasya Yalıboyu evlerinin maketini görmek isteyen herkese evimizin kapısı açık. İstedikleri zaman gelip bu güzelliği görsünler.”

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu
        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu
        Amasya Vali Vekili Dağ'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Amasya Vali Vekili Dağ'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Amasya'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
        Amasya'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
        Amasya'da sıcaktan bunalan şahin, kayanın gölgesine sığındı
        Amasya'da sıcaktan bunalan şahin, kayanın gölgesine sığındı
        Bisikletle 10 yıldır dünya turu yapan "Demir Atlı Adam" Amasya'da çocuklarla buluştu
        Bisikletle 10 yıldır dünya turu yapan "Demir Atlı Adam" Amasya'da çocuklarla buluştu
        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu
        Öğretmeni yeteneğini fark ederek bilek güreşine yönlendirdi, Türkiye şampiyonu oldu