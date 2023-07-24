Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Güven yeni toplu iş sözleşmesini değerlendirdi

AMASYA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, Merzifon, Sorgun ve Soma işletmelerinde çalışan toplamda 2 bin 400 maden işçisini ilgilendiren ve 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 14 Haziran’da başlayıp 20 Temmuz 2023’de sona erdiğini belirterek, toplu sözleşmeden memnun olduklarını söyledi.

Güven, yaptığı açıklamada, Yeni Anadolu Madencilik AŞ ile Türkiye Maden İşçileri arasında ücret artışlarını da içeren toplu iş sözleşmesinin her iki tarafın anlaşması ile sonuçlandığına işaret ederek, "Bu toplu sözleşme gerek işletmemize ve gerekse de çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

En son 2021 yılında yapılan Toplu İş Sözleşmesinde olduğu gibi bu yeni sözleşmenin de çalışan madencilerin haklarının daha yaşanılır bir seviyeye çekilerek güzel bir sözleşme olduğunun altını çizen Güven, şunları kaydetti:

"1 Mayıs 2013 tarihinde işletmemiz Soma Holdinge devrolduktan sonra işe alınan sendika üyesi arkadaşlarımız o tarihten önceki arkadaşları ile aynı haklardan yararlanmıyordu. Her ne kadar 2019 ve 2021 yılı sözleşmelerinde, 1 Mayıs 2013 tarihinden sonra işe giren üyelerimize de birçok sosyal hakkı almamıza rağmen 1 Mayıs 2013 öncesi ve sonrası arasındaki farkları kapatamamıştık. Bu son yapılan toplu sözleşme ile eski ve yeni ayrımı kaldırıldı. Başta ikramiye sayıları olmak üzere toplu sözleşmede geçmişten beri var olan bütün haklardan artık tüm çalışanlarımızın yararlanmasını da sağladık. Bu da yer altı için aylık 5, yer üstü için ise 4 günlük ikramiye demektir. Şöyle ki, tüm çalışanlarımız yer altında 132, yer üstünde de 120 ikramiyeye kavuşmuş oldu."

Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren yer altındaki asgari ücret yasasından sonra yer altı çalışanlarına özel sektörde bu rakamlarda ikramiye hakkı alan tek sendika olduklarını belirten Güven, "Kıdem, sanat, giyim, yemek, sorumluluk ve sosyal haklar gibi kalemlerde de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak çalışanların huzur ve refah seviyesinin artırılmasını amaçladık. Bu toplu sözleşme ile yine yer üstü çalışanlarımıza günlük ücret bazda yüzde 45 ile yüzde 51 arasında değişen oranlarda artış sağlanmış ve sosyal haklar ile birlikte ücret artışları yüzde 67 seviyesine çıkartılmış olup yine eski ve yeni ayrımı yer üstü çalışanları için de kaldırılmıştır." diye konuştu.

Güven, "Ülkemizin doğal afetinde ve depreminde kısaca en zor ve en ihtiyaç duyulduğu zamanda üstüne düşen her işi layıkıyla yapan ve dünyanın en zor ve en riskli mesleğini icra eden maden çalışanı arkadaşlarımız tabii ki bunların daha fazlasını hak ediyor. Biz maden çalışanları olarak bu ülke için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bize bu toplu sözleşmede çalışanlarını bir iş ortağı gibi görüp değer veren ve biz çalışanlar için her türlü imkanlarını sonuna kadar zorlayan Yeni Anadolu Madencilik yöneticileri ile yetkililerine ve iş yerimizin bugünleri görmesinde emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.