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        Amasya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:02
        Amasya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı

        AMASYA (AA) - Amasya'da park ettiği aracıyla ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin sokakta bir sürücünün yol kenarına park ettiği 05 ACJ 990 plakalı araç, yol dar olduğu için göreve giden ambulansın geçişini engelledi.

        Ambulans geçişi için dakikalarca önündeki park halindeki aracın sürücüsünün gelmesi beklendi.

        Bir süre sonra gelen sürücünün aracını çekmesiyle ambulans yoluna devam ederken, ambulansın geçişini engelleyen sürücüye trafik poliseri cezai işlem uyguladı.

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