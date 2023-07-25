Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti milletvekilleri Gümüşhacıköy'de muhtarlarla buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:14
        AK Parti milletvekilleri Gümüşhacıköy'de muhtarlarla buluştu

        AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Gümüşhacıköy ilçesinde "Çalıştay ve İstişare Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.

        İpek ve Çilez'in katıldığı toplantı Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

        Milletvekili İpek, "Muhtarlarımızın dile getirdiği talepler ve sorunları masaya yatırıyor, ivedilikle yapılacak çözüm odaklı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

        Toplantıya, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, kurum müdürleri köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Amasya Şeker'den üreticilere 400 milyon lira avans ödemesi
        Amasya Şeker'den üreticilere 400 milyon lira avans ödemesi
        Amasya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı
        Amasya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Güven yeni toplu iş sözleşmesini değerlendirdi
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Güven yeni toplu iş sözleşmesini değerlendirdi
        Amasyalı muhtar memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maketle yaşatıyor
        Amasyalı muhtar memleketine olan sevgisini evine yaptırdığı maketle yaşatıyor
        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu
        Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu
        Amasya Vali Vekili Dağ'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Amasya Vali Vekili Dağ'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı