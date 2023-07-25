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        Amasya Dost Eli Derneği Suluova ilçesinde yardım kermesi açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:56
        Amasya Dost Eli Derneği Suluova ilçesinde yardım kermesi açtı

        ​​​​​​​AMASYA (AA) - Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı Suluova ilçesinde kermes açtı.

        Şehir merkezindeki kermesin açılışını Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptı.

        Üçok, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, "Dost Eli Derneği'ni açmış olduğu kermese hem belediye olarak hem de şahsım olarak destek vermekten ötürü mutluluk duyuyorum. Dernek mensubu bayanlarımız büyük bir heyecan ve gayretle hayırda yarışarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar. Dernek başkan ve üyelerini hayırda yarıştıkları için tebrik ediyorum." dedi.

        Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 1 yıl önce faaliyetlerine başladığını belirten Dernek Başkanı Ethem Güdek ise "Maddi ve manevi durumu olamayan ailelere dost elini uzatmayı benimsemiş ve ilk günden bu yana amacını yerine getirmiş, her geçen gün getirmeye de devam ediyoruz. Gıda yardımından, giyecek yardımına, medikal ürünlerden, yakacak yardımına kadar birçok kalemde yardımlarda bulunuyoruz. Sadece ve sadece asrımızın felaketi olan afet döneminde, deprem bölgesine 2 tır giyecek, gıda ve temizlik ürünleri göndermeyi başardık. Kurulduğu günden bu yana 1 yıl gibi çok az bir zaman geçmesine rağmen 30 binden fazla aileye ulaşmayı başardık. Her geçen gün ve her geçen zaman bu sayı artarak devam ediyor. Bağışçı ve destekçilerimizin de yardımlarıyla yüreklere dokunmaya devam eden Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çalışanları gece gündüz zaman ayırt etmeksizin çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

        Gıda ve giyim malzemelerinden oluşan kermesin 1 süreyle açık kalacağı öğrenildi.

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