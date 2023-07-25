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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Çadır Kur'an Kursunu ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:42
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Çadır Kur'an Kursunu ziyaret etti

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İlçe Müftülüğü tarafından tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kurulan "Çadır Kur'an Kursu"nu ziyaret etti.

        Altınöz, sohbet ettiği kursta eğitim gören öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasını dinledi.

        İlçe genelinde yaz Kur'an kurslarındaki doluluk oranının yüksek olduğunu belirten Altınöz, öğrencilerin heyecanı ve gayretlerinin gözlerine yansıdığını, bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Ziyaretlerde Altınöz’e İlçe Müftüsü Adem Verim de eşlik etti.

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