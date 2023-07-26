Amasya'da yalnız yaşayan görme engelli ölü bulundu

AMASYA (AA) - Amasya'da yalnız yaşayan ve dört gündür haber alınamayan görme engelli kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesi Ferhat Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden Hüseyin Karadeniz'in (61) dört gündür evden çıkmadığını fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi girdikleri evde görme engelli olduğu öğrenilen Karadeniz'i hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede öldüğü tespit edilen Karadeniz'in cenazesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karadeniz'in ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.