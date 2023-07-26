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        Amasya'da öğrencilerin yetiştirdiği 50 çeşit ekmeklik buğdayın hasadı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:33
        Amasya'da öğrencilerin yetiştirdiği 50 çeşit ekmeklik buğdayın hasadı yapıldı

        AMASYA (AA) - Amasya Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği, 50 çeşit ekmeklik buğdayın hasadı gerçekleştirildi.

        Lise bünyesinde 80 dekarlık araziye ekilen 28'i yerli, 22'si yabancı olmak üzere 50 çeşit ekmeklik buğdayın hasadı için program düzenlendi.

        Hasada, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bedir Arslan ve Okul Müdürü Turan Köse katıldı.

        Okul Müdürü Köse, bu yıl yağışların bol olması sebebiyle arazide pas hastalığı başta olmak üzere bazı hastalıklarla mücadele ettiklerini, bu konuda da öğrencilerin deneyim kazandığını ifade etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen ise Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önemli bir tarımsal üretim yaptığını belirterek, "Geldingen Ovası olarak bilinen bu verimli arazimizde, modern tarım yöntemleriyle 28'i yerli, 22'si yabancı olmak üzere toplam 50 çeşit ekmeklik buğday demonstrasyon ekimi yapılmıştı. Yüksek katma değer alınarak yapılan hasat çalışmasının, ilimiz ekonomisine katkısının olmasını öngörüyoruz. Hasatla 40 ton buğdayı kendi imkanlarımızla, personelimiz ve tarım araçlarımızla elde edebiliyoruz." dedi.

        Buğdayın, yüzyıllardır her toplumda beslenmenin temeli olduğuna dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

        "Buğday toplumlarda kendine güvenin ve istikrarın esasını teşkil etmiştir. Bu nedenle buğday konusunda ülkeler kendilerine yeterli olma gayreti içinde olmakta ve stoklarında bu ürünü bulundurmaktadırlar. Bizler de Amasya'dan ülkemizin kendi kendine yetebilme ve ihraç edebilme misyonuna destek sağlamaya çalışıyoruz. Son yıllarda değişen tüketici tercihleri ile gelişen buğday ürünleri sanayisinin, kaliteli ham madde ihtiyacını karşılamak adına, çalışmalarımızı ve üretimimizi okullarımız arazisinden sağlamaya çalışıyoruz. Bu arazilerden ürettiğimiz buğday, bize un, un ise ekmek üretimi olarak geri dönmekte. Böylece okullarımızın ekmek ihtiyacını da karşılamaktayız. Üreten Türkiye'nin bir parçası olarak, yaklaşık 40 ton buğday üretip Türkiye Yüzyılı'nda yerimizi aldık."

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