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        Amasya'da "Kerbela'dan günümüze yansımalar" konulu program düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:50
        Amasya'da "Kerbela'dan günümüze yansımalar" konulu program düzenlendi

        AMASYA (AA) - Muharrem ayı nedeniyle Amasya İl Müftülüğü tarafından "Kerbela’dan günümüze yansımalar" konulu program düzenlendi.

        Amasya İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri İhsan Ünlü oldu.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Amasya İl Müftü Vekili Yılmaz Özbakır, "Sevgili Peygamberimizin, Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan bu takvim başlangıcı, aynı zamanda Müslümanların Hicri yeni yılı olarak tarihe geçmiştir. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde de ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayı, aşure ayıdır." dedi.

        Başkanlık Müşaviri İhsan Ünlü de yaptığı konuşmada, aşurenin birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade etti.

        Ünlü, "Aşure aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati paylaşmıştır. Muharrem ayı aynı zamanda hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarası olan Kerbela olayının yaşandığı aydır." diye konuştu.

        İl Müftü vekili Özbakır, katılımlarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri İhsan Ünlü'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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