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        Amasya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:18
        Amasya'dan kısa kısa

        AMASYA (AA) - Amasya İl Özel İdaresince Amasya Merkeze bağlı Ormanözü ve Büyükkızılca köylerinde içme suyu ve depo onarım çalışmaları tamamlandı.

        Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2023 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Büyükkızılca köyü 75 metreküplük depo onarımı ve merkez Ormanözü köyü yeni yerleşim yeri içme suyu 30 metreküp depo, kaptaj drenaj, isale hattı, içme ve kanalizasyon şebeke hattı yapımı işi tamamlanarak köy halkının kullanımına sunuldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Sayın Valimizin talimatları, İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi imkanlar ile hayatlarını sürdürmeleri için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak, köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz." dedi.

        - Amasya'da sıcak hava etkili oluyor

        Amasya'da aşırı sıcaklıklardan bunalanlar havuzların yolunu tuttu.

        Vatandaşlar serinlemek için kent merkezindeki havuzları tercih etti.

        Her yaştan vatandaşın akın ettiği havuzlarda özellikle gençler ve çocuklar sıcak havada havuzun tadını çıkardı.

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