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        Amasya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:28
        Amasya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

        AMASYA (AA) - Amasya'da canlı hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "​Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararı gereği ilimizde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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