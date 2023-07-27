Amasya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da canlı hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "​Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararı gereği ilimizde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.