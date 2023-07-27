Amasya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
AMASYA (AA) - Amasya'da canlı hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şap hastalığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararı gereği ilimizde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.