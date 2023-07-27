Amasya'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kreş ve anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve özel bir anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere yangın önleme, söndürme ve tahliye eğitimi de verildi.

İtfaiye Amiri Hüseyin Dilbil, miniklere itfaiye teşkilatının ne olduğu, ne işe yaradığı ve insan yaşamındaki önemi hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı da öğrencilere anlatıldı.

- Amasya'da zabıta ekiplerinden etiket denetimi

Amasya'da zabıta ekiplerince pazar yerinde denetim gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Semt Pazarında ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, market ve pazarlarda denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.