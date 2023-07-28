Taşova'da sıcak hava demircileri zorluyor

AMASYA (AA) – Amasya’nın Taşova ilçesinde 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, özellikle demir doğrama işi yapan esnafın çalışmasını güçleştiriyor.

Mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıkları, Taşova'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf da sıcak havalarda çalışmakta güçlük çekiyor.

Sıcaklıkların zirveye ulaştığı saatlerde esnaf, oto yıkama ya da mermer atölyesi gibi iş yerlerindeki kaynak sularıyla serinlemeye çalışıyor.

Demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, kaynak yaparken ya da spiral ile çalışırken sıcaklardan daha fazla etkilendiğini, "Demir doğrama işi ile uğraşıyorum, bizim işimiz kaynak ve spiralle olduğu için biraz zor oluyor, işimi de severek yapıyorum ancak son günlerde havaların 40-45 derece dolayında aşırı sıcak olmasından dolayı çalışırken zorlanıyoruz." dedi.