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        Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:55
        Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lavanta hasat şenliği gerçekleştirildi.

        Lavanta bahçesindeki şenlikte Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol ile kurum amirleri lavanta hasadı yaptı.

        Kaymakam Altınöz, lavanta bahçesini turistik bir ortam haline getiren İrem ve Sercan Hayta çiftini tebrik etti.

        Alternatif tıp ürünlerinin ilçede başarılı uygulamalarla geliştirilmesini desteklediklerini dile getiren Altınöz, "Günümüzde bir çok çiftçimiz alışılagelmiş ürünleri ekip refah ve katma değer anlamında kendilerine yeni bir gelir kapısı açamıyor. Bizler tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta gibi ürünlerin yetişmesini destekliyoruz. Hem sanayi hem de turizme olan katkısıyla bizce önemli bir bitki." dedi.

        Çiftçi İrem Hayta da bu yıl hasat şenliğinin ikincisini yaptıklarına işaret ederek, lavanta yağı, sabun, araç kokuları ve diğer kokular ile masaj yağları gibi ürünlerini ihraç etmeyi hedeflediklerini anlattı.

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