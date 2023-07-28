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        İYİ Partili Buğra Kavuncu, Amasya il teşkilatını ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:51
        İYİ Partili Buğra Kavuncu, Amasya il teşkilatını ziyaret etti:

        AMASYA (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik" dedi.

        Partisinin Amasya İl teşkilatını ziyaret eden Kavuncu, buradaki konuşmasında, seçimlerde arzu ettikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun, meclis seçiminde olsun 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun ama seçmenin bize verdiği bir mesaj var; o da İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır, kalıcı olmalıdır ve güçlenerek hayatını devam ettirmelidir." ifadelerini kullandı.

        Seçmenin, oy oranıyla vermek istediği mesajı iyi anlamaları gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Bugüne kadar attığımız adımlardan belki daha farklı bir yaklaşım bekleniyorsa bunu da iyi okumak, sebeplerini iyi anlamak ve ona göre geleceği kurgulamak, planlamak, çalışma sistematiğimizi o yönde kurgulamak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

        Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmamayı değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

        "O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

        Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.

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